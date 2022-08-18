قطر 2022.. بيع 2.45 مليون تذكرة للمونديال حتى الآن حول العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، أنه باع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لكأس العالم لكرة القدم قطر-2022، مشيراً إلى تبقي ما يزيد على 500 ألف تذكرة أخرى متاحة.

هذا وتنطلق البطولة بعد نحو ثلاثة أشهر في دولة قطر.

وقال الفيفا إن 520 ألف تذكرة بيعت في المراحل الأولى من عرض التذاكر والتي انتهت هذا الأسبوع. وكانت مباريات البرازيل مع كل من صربيا والكاميرون من بين الأكثر طلبا.

وتشمل الدول العشر الأفضل في ترتيب بيع التذاكر لسكانها قطر وجارتيها السعودية والإمارات. وتشمل القائمة التي أعلنها الفيفا أيضا الولايات المتحدة وإنجلترا والمكسيك وفرنسا والأرجنتين وألمانيا.

ويصل سعر أرخص التذاكر للمشجعين من خارج قطر إلى 250 ريالا قطريا (69 دولارا).

ويحتاج المشجعون إلى عملية شراء تذاكر مؤكدة لحجز أماكنهم للإقامة في قطر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

تنطلق البطولة، التي تشمل 64 مباراة تقام في 8 ملاعب بالعاصمة القطرية الدوحة وحولها، في 20 نوفمبر/تشرين ثان المقبل. وتتسع الملاعب إجمالا لقرابة 3 ملايين مشجع.

وعرض الفيفا زهاء مليوني تذكرة للبيع العام، وخصصت مليون تذكرة للفيفا، بما يتضمن الاتحادات الأعضاء والرعاة وشبكات البث، إضافة إلى أصحاب برامج الضيافة.

أعلن الفيفا في وقت سابق أنه تلقي 3 ملايين طلب للحصول على تذاكر المباراة النهائية للمونديال المقررة في 18 ديسمبر/كانون أول -اليوم الوطني لدولة قطر- في ملعب لوسيل الذي تصل سعته إلى 80 ألف متفرج.