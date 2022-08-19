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تركيا تتصدر الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بفوزها بـ341 ميدالية

وكالة الأناضول للأنباء
قونية
نشر في 19.08.2022 09:32
من حفل الختام الأناضول من حفل الختام (الأناضول)

اختتمت الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي فعالياتها في ولاية قونية التركية أمس بحضور وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو ونظيره السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل.

هذا وشارك في الدورة أكثر من 4 آلاف رياضي من 54 دولة.

فيما تصدرت تركيا ترتيب الدول المشاركة من حيث عدد الميداليات، تلتها أوزبكستان في المرتبة الثانية وإيران ثالثا.

وتمكن الرياضيون الأتراك من حصد 145 ميدالية ذهبية و107 فضيات و89 برونزية.

وانطلقت مسابقات الدورة يوم الخامس من أغسطس/ آب الجاري، إلا أن الافتتاح الرسمي جرى في التاسع من الشهر ذاته بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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