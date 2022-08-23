فنربهتشه يفوز على أضنة دمير سبور ويعتلي صدارة الدوري التركي الممتاز

تغلب نادي فنربهتشه على ضيفه أضنة دمير سبور بأربعة أهداف لهدفين، أمس الاثنين، في ختام الجولة الثالثة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، ليحتل الصدارة بفارق الأهداف عن إسطنبول باشاك شهير.

وتقدم فنربهتشه أولاً في الدقيقة 20 من ركلة جزاء نفذها بنجاح الإكوادوري إينير فالنسيا، قبل أن يضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بهدف ثان أحرزه عند الدقيقة 41.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أضاف السلوفيني يها زاجك الهدف الثالث، قبل أن ينتفض أضنة دمير ويقلص الفارق عبر تسجيله هدفين مُتتاليين عبر كل من المغربي يونس بلهندة وأندري إيشينكو في الدقيقتين 56 و66.

لكن مدافع فنربهتشه المقدوني إرغان أليوسكي نجح، مع حلول الدقيقة 83، في إحراز هدف رابع والاطمئنان لفريقه، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 – 2 .

وبذلك احتل فنربهتشه الصدارة بعد وصوله للنقطة السابعة وبفارق الأهداف عن كل من إسطنبول باشاك شهير وبشيكطاش وغازي عنتاب.

بالمقابل تعرض أضنة دمير سبور لخسارته الأولى بعد فوزين مُتتاليين وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس.

والأحد، فاز إسطنبول باشاك شهير، صاحب المركز الثاني، على قيصري سبور بهدفين نظيفين، فيما اكتسح بشيكطاش، صاحب المركز الثالث، ضيفه فاتح قرا جمرك بأربعة أهداف لهدف.