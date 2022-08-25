كريم بنزيما يتوج كأفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021-2022

حصل الفرنسي كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا لموسم 2021-2022، الخميس، والمقدمة من الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وتفوق بنزيما على البلجيكيين تيبو كورتوا زميله في ريال مدريد، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وجاء تتويج بنزيما عقب مساهمته الرئيسية في فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخ النادي، وتصدره ترتيب هدافي المسابقة بـ 15 هدفا.

كما قاد بنزيما فريقه الريال لحصد لقب الدوري الإسباني بفضل تسجيله 27 هدفا وضعته كأفضل هدافي "لاليغا".

وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها كريم بنزيما على جائزة الأفضل في أوروبا من الاتحاد الأوروبي، وهو المرشح بقوة للظفر بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".