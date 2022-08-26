قرعة الدوري الأوروبي.. فنربهتشه في المجموعة الثانية وطرابزون سبور في الثامنة

حلّ نادي فنربهتشه التركي في المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب كل من دينامو كييف الأوكراني ورين الفرنسي وإيك لارنكا القبرصي، في القرعة التي أجريت، الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية.

وبلغ نادي فنربهتشه التركي دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير، أمس الخميس، على اوستريا فيينا النمساوي بأربعة أهداف لهدف، في إياب الدور التمهيدي النهائي، بعد فوزه ذهابا في النمسا بهدفين نظيفين، سجلهما كل من النرويجي جوشوا كينغ، المهاجم سردار دورسون.

فيما حل بطل الدوري التركي طرابزون سبور في المجموعة الثامنة، إلى جانب سرفينا زفيزدا المجري وموناكو الفرنسي وفيرينكفاروس الصربي.

وتأتي مشاركة طرابزون سبور في دور المجموعات للدوي الأوروبي، بعد فشله في بلوغ دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله سلباً على أرضه أمام كوبنهاغن الدنماركي، الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي النهائي، وخسارته مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

وجاءت نتيجة قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من الدوري الأوروبي 2022 – 2023 كالتالي:

المجموعة الأولى: أرسنال (إنجلترا) - آيندهوفن (هولندا) - بودو غليمت (النرويج) - زيورخ (سويسرا).

المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا) - رين (فرنسا) - فنربخشة (تركيا) - إيك لارنكا (قبرص).

المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا) - لودوغوريتس (بلغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - هلسنكي (فنلندا).

المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال) - مالمو (السويد) - يونيون برلين (ألمانيا) - سان جيلوازي (بلجيكا).

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد (إنجلترا) - ريال سوسيداد (إسبانيا) - شريف (مولدوفا) - أومونيا (قبرص).

المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا) - فينورد (هولندا) - ميدتجيلاند (الدنمارك) - شتورم غراتس (النمسا).

المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان) - قرة باغ (أذربيجان)- فرايبورغ (ألمانيا) - نانت (فرنسا).

المجموعة الثامنة: سرفينا زفيزدا (المجر) - موناكو (فرنسا) - فيرينكفاروس (صربيا) - طرابزون سبور (تركيا).