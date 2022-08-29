تشاوش أوغلو يلتقي أعضاء المنتخب الوطني لكرة الطائرة في سلوفينيا

التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو المنتخب الوطني لكرة الطائرة رجال، في عاصمة سلوفينيا، ليوبليانا، على هامش زيارته إلى سلوفينيا، للمشاركة في منتدى "بليد" الاستراتيجي الـ 17.

وذكر بيان للاتحاد التركي لكرة الطائرة، أن اللقاء حضره أيضاً السفيرة التركية في ليوبليانا، أيلين طاشهان، ورئيس الاتحاد محمد عاكف.

وأوضح البيان أن تشاوش أوغلو أقام مأدبة طعام لأعضاء المنتخب، وأبلغهم سلام الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما هنأ تشاوش أوغلو المنتخب التركي بفوزه على نظيره الصيني، في أول مشاركة له ببطولة العالم لكرة الطائرة، منذ 24 عاماً.

يُذكر أن المنتخب التركي لكرة الطائرة رجال يتواجد في سلوفينيا في إطار منافسات بطولة العالم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.