بشيكطاش يعتلي صدارة الدوري التركي وقونية سبور يرجع فنربهتشه للمركز الرابع

حقق نادي بشيكطاش فوزاً مستحقاً على ضيفه سيواس سبور بثلاثة أهداف لواحد، في ختام الجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، ليعتلي الصدارة، فيما تغلب فريق قونية سبور على ضيفه فنربهتشه بهدفٍ دون مقابل.

واستطاع بشيكطاش التسجيل مُبكراً عبر الكونغولي جاكسون موليكا الذي استقبل كرة من زميله الهولندي فوتر فيغورست وأسكنها الشباك في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

ومع مرور نصف ساعة على بداية المباراة أضاف أصحاب الأرض هدفا ثانيا وقع عليه فيغورست، قبل أن يعود موليكا ويُحرز الهدف الثالث في الدقيقة 41 بصناعة من مواطنه أرثر ماسوكو.

لكن سيواس سبور استطاع تسجيل هدف شرفي، قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، عن طريق المهاجم ضياء السبع، لتنتهي المباراة بنتيجة 3- 1 لصالح بيشكطاش.

وفي مباراة ثانية ضمن نفس الجولة، فاز فريق قونية سبور، الاثنين، على ضيفه فنربهتشه بهدفٍ دون مقابل.

واستفاد قونية سبور من التفوق العددي، بعدما خاض فنربهتشه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بسبب طرد مهاجمه الإكوادوري إينير فالنسيا، الأمر الذي منح قونية التفوق الهجومي والسيطرة على مجريات اللعب طيلة الشوط الأول.

ورغم طرد مدافعه عادل دميرباغ، استطاع قونية سبور، في الشوط الثاني، تسجيل هدف الفوز من كرة مررها الكوسوفي زويمر بيتقي وحولها المهاجم محمد دمير في الشباك عند الدقيقة 66.

وتصدر بشيكطاش بهذا الانتصار جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على غازي عنتاب الثاني، فيما رفع قونية سبور رصيده إلى 8 نقاط وصعد إلى المركز الثالث، بينما توقف رصيد فنربهتشه عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع، في حين تجمد رصيد سيواس سبور عند نقطتين فقط وبقي بالمركز السادس عشر.