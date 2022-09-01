تركيا تحقق ذهبيتين وفضية في بطولة العالم للشباب بالسباحة

توج السبّاحون الأتراك بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في بطولة العالم للشباب المقامة في ليما عاصمة جمهورية بيرو.

وذكر الاتحاد التركي للسباحة في بيان، الخميس، أن مروة طونجل فازت بذهبية 800 متر حرة للسيدات، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 8 دقائق و30 ثانية.

فيما فاز السباح صانبرك أوكطار بذهبية 200 متر مختلط للذكور، بإنهائه السباق بزمن قدره دقيقة و59 ثانية و89 جزءا من الثانية.

بينما حققت مهليكا يالتشين فضية 200 متر فراشة، بزمن قدره دقيقتان و13 ثانية و23 جزءا من الثانية.

وانطلقت بطولة العالم للشباب بالسباحة يوم 30 أغسطس/ آب الماضي وتستمر حتى 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.