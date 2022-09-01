القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

تركيا تحقق ذهبيتين وفضية في بطولة العالم للشباب بالسباحة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.09.2022 12:25
آخر تحديث في 01.09.2022 12:54
سبّاحون أتراك يتوجون بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في بطولة العالم للشباب المقامة في ليما عاصمة جمهورية بيرو الأناضول سبّاحون أتراك يتوجون بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في بطولة العالم للشباب المقامة في ليما عاصمة جمهورية بيرو (الأناضول)

توج السبّاحون الأتراك بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في بطولة العالم للشباب المقامة في ليما عاصمة جمهورية بيرو.

وذكر الاتحاد التركي للسباحة في بيان، الخميس، أن مروة طونجل فازت بذهبية 800 متر حرة للسيدات، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 8 دقائق و30 ثانية.

فيما فاز السباح صانبرك أوكطار بذهبية 200 متر مختلط للذكور، بإنهائه السباق بزمن قدره دقيقة و59 ثانية و89 جزءا من الثانية.

بينما حققت مهليكا يالتشين فضية 200 متر فراشة، بزمن قدره دقيقتان و13 ثانية و23 جزءا من الثانية.

وانطلقت بطولة العالم للشباب بالسباحة يوم 30 أغسطس/ آب الماضي وتستمر حتى 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق حقق نادي بشيكطاش فوزاً مستحقاً على ضيفه سيواس سبور بثلاثة أهداف لواحد،...
مختارات