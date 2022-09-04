تتويج المصارع علي غوربوز بطلاً في منافسات مصارعة الزيت

أحرز المصارع التركي علي غوربوز لقب بطولة "إلمالي" لمصارعة الزيت التاريخية بنسختها الـ670 المقامة في ولاية أنطاليا.

وجاء هذا الإنجاز بعد تغلّب "غوربوز" على منافسه "أورهان أوقولو" في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد بمنطقة "إلمالي".

ولم تستغرق المباراة النهائية بين غوربوز وأوقولو سوى 12 دقيقة، بسبب إصابة تعرض لها الأخير أدت لانسحابه من المسابقة.

وانطلقت بطولة "إلمالي" لمصارعة الزيت التاريخية في 2 سبتمبر/أيلول الجاري في ستاد "رجب غوربوز".

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا سميت بهذا الاسم لأن المصارعين يدهنون أجسامهم بزيت الزيتون خلال المنافسات.

ومصارعة الزيت من الرياضات القديمة التي ما زالت قائمة حتى اليوم وتحظى بشعبية كبيرة.