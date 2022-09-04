فنربهتشه يفوز على قيصري سبور ويصعد إلى المركز الثاني

فاز فريق فنربهتشه على ضيفه قيصري سبور بهدفين نظيفين، أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، ليصعد إلى المركز الثاني.

جاء هدف فنربهتشه الأول في الدقيقة 37، عن طريق البرازيلي جواو بيدرو بعد تمريرة من مواطنه ويليان أراو.

وعزز النرويجي جوشوا كينغ النتيجة لأصحاب الأرض بالهدف الثاني مع حلول الدقيقة 50، مستغلا كرة من بيدرو مُسجل الهدف الأول.

وبهذا الفوز رفع فنربهتشه رصيده إلى 10 نقاط، احتل بها المركز الثاني بفارق نقطة خلف قونية سبور المتصدر، والذي تغلب على غيرسون سبور في مباراة أخرى جرت بالتوقيت نفسه.

في حين توقف رصيد قيصري سبور عند 6 نقاط في المركز العاشر، بينما يحتل غيرسون سبور المركز الحادي عشر بفارق الأهداف.

كما صعد فريق إسطنبول باشاك شهير إلى المركز الثالث، خلف فنربهتشه بفارق الأهداف، وذلك بعد فوزه على ضيفه ألانيا بهدفين نظيفين، في مباراة ضمن نفس الجولة أقيمت أمس السبت.

وضمن منافسات الجولة الخامسة أيضاً يلتقي، اليوم الأحد، هطاي سبور مع ضيفه أضنة ديمير سبور، فيما يستضيف أنطاليا سبور فريق قاسم باشا، بينما يحل بيشكطاش ضيفاً على أنقر غوجو، على أن تختتم منافسات هذه الجولة، مساء غد الاثنين، بلقاء غلاطة سراي مع غازي عنتاب في إسطنبول.