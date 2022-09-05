بشيكطاش يستعيد الصدارة بفوزٍ مثير على أنقرة غوجو

حقق فريق بشيكطاش فوزا مثيرا خارج قواعده على أنقرة غوجو، بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، ليستعيد به الصدارة.

في الشوط الأول، تقدم أصحاب الأرض أولاً عبر الجورجي جيورجي بيريدزي في الدقيقة 26، ثم عدل بيشكطاش الكفة سريعاً عن طريق الكونغولي جاكسون موليكا عند الدقيقة 30.

ولم تمض سوى 5 دقائق حتى قلب بشيكطاش النتيجة لصالحه بهدف ثان أحرزه الإنجليزي ديلي آلي، الذي وقع على أول أهدافه مع فريقه الجديد بعد قدومه هذا الصيف من إيفرتون الإنجليزي.

ومع مطلع الشوط الثاني، تمكن أنقرة غوجو من العودة إلى أجواء المباراة بهدف التعادل الذي سجله بيريدزي في الدقيقة 47، قبل أن يمنح الكاميروني جورج نكودو الفوز لبشيكطاش بهدف ثالث جاء في الدقيقة 74 من علامة الجزاء.

واستعاد بشيكطاش بهذا الفوز الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، تاركاً المركز الثاني لقونية سبور بـ 11 نقطة، بينما تجمد رصيد أنقرة غوجو عند نقطة واحدة أبقته في أسفل الترتيب.

وفي نتائج أخرى، بنفس اليوم، تغلب قاسم باشا على مضيفه أنطاليا سبور بهدفين نظيفين، وتعادل هطاي سبور في معقله مع أضنة دمير سبور بهدفٍ لمثله.