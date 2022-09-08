مهاجم باريس سان جيرمان إيكاردي في إسطنبول تمهيداً لانتقاله إلى غلاطة سراي

وصل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم نادي باريس سان جرمان، إلى اسطنبول، مساء الأربعاء، تمهيداً لانتقاله إلى غلاطة سراي التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وسط ترحيب من آلاف المشجعين.

وجاء في تغريدة نشرها النادي على تويتر "بدأت المفاوضات بشأن انتقال ماورو إيكاردي وناديه باريس سان جيرمان بشأن انتقاله على سبيل الإعارة"، مرفقاً مقطع فيديو للأرجنتيني وهو على متن الطائرة.

وأظهرت العديد من الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الآلاف من المشجعين بانتظار إيكاردي، ابن الـ 29 عاماً، في مطار إسطنبول.

وبحسب صحيفة فاناتيك الرياضية التركية، سيتكفل غلاطة سراي بدفع 3 ملايين يورو من الراتب السنوي الاجمالي للمهاجم الأرجنتيني (8 ملايين يورو).

وحقق إيكاردي الذي تأسس في برشلونة الاسباني، وانضم إلى النادي الباريسي على سبيل الإعارة من إنتر الإيطالي في عام 2019، بدايات قوية ما دفع إدارة نادي سان جيرمان، المملوك من قطر، إلى التعاقد معه نهائياً في عام 2020 مقابل صفقة قدرت حينها بـ 50 مليون يورو.



غير أن علاقته المتوترة مع زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا أثرت كثيراً على مغامرته في باريس، ليخسر مركزه الأساسي في التشكيلة ويكتفي باللعب بديلاً بضعة دقائق، بحسب وكالة فرانس برس.

وسبق أن لعب إيكاردي مع ناديي سامبدوريا (2011-2013) وإنتر ميلان (2013-2020) في إيطاليا.

وساهم مع باريس سان جيرمان بفوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي عامي 2020 و2022، وتمكن من تسجيل 38 هدفاً في 92 مباراة بقميصه، في مختلف المسابقات، منها خمسة أهداف فقط في الموسم الماضي.

ويسعى نادي غلاطة سراي الأكثر تتويجاً في تركيا، الذي احتل المركز الثالث عشر في الدوري الموسم الماضي، في أسوأ ترتيب في تاريخه، لتدعيم صفوفه بلاعبين محترفين للعودة للمنافسة، وهو في المركز الثالث حالياً حتى نهاية منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز.