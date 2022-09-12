غلاطة سراي يحقق فوزاً مهماً على ضيفه قاسم باشا

تمكن فريق غلاطة سراي من الخروج بانتصار مهم من أرض مضيفه قاسم باشا بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

في الشوط الأول، نجح الكاميروني ستيفان باهوكين في منح أصحاب الأرض الأسبقية بهدف سجله عند الدقيقة 16، غير أن غلاطة سراي عاد سريعاً لأجواء المباراة وعدل الكفة بعد 4 دقائق فقط عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

واستغل غلاطة سراي أفضليته في الشوط الثاني وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 50 بقدم كريم أكتورك أوغلو، الذي عاد ووقع على هدف ثالث جميل جداً بتصويبة قوية هزت شباك قاسم باشا عند الدقيقة 69.

وقلص مدافع قاسم باشا صادق تشيفبينار الفارق بإحرازه هدفا ثانيا مع حلول الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكن ذلك لم يسعف فريقه لتدارك الخسارة.

وبهذا الفوز رفع غلاطة سراي رصيده إلى 13 نقطة وضعته في المركز الثالث، بينما ظل قاسم باشا بالمركز الثالث عشر بـ 6 نقاط.

وفي نتائج أخرى مسجلة بنفس التوقيت، تغلب قيصري سبور على أنطاليا سبور بهدفٍ دون رد، وتعادل غازي عنتاب في معقله مع عمرانية سبور بهدف لهدف، وبنفس النتيجة تعادل سيفاس سبور مع ضيفه اسطنبول سبور.

ولحساب نفس الجولة، وفي قمتها، يستضيف نادي بيشكطاش مساء اليوم، فريق إسطنبول باشاك شهير، في مباراة سيسعى فيها صاحب الأرض الفوز بنقاط المباراة لاعتلاء صدارة الدوري، فيما يحل طرابزون سبور ضيفاً على أضنة ديمير سبور.