التركي رضا قايا ألب يتوج بذهبية العالم في المصارعة الرومانية

فاز التركي رضا قايا ألب بذهبية بطولة العالم للمصارعة الرومانية في وزن 130 كغم منتصرا على منافسه الإيراني أمين ميرزا زادة.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قايا ألب فاز في البطولة المقامة بالعاصمة الصربية بلغراد، ليحقق الذهبية في اليوم الرابع للمسابقة.

وبهذا الفوز يكون قايا ألب أكثر تركي يفوز ببطولة العالم للمصارعة الرومانية للمرة الخامسة.

من جانبه هنأ وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، قايا ألب بمناسبة تحقيقه ذهبية بطولة العالم للمصارعة الرومانية.

وأعرب عن فخره بالفوز، مقدما شكره لجميع الرياضيين الأتراك الذين ساهموا في رفع علم بلادهم عاليا.