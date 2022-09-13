نجم المنتخب التركي وبرشلونة سابقاً أردا طوران يعلن اعتزاله

أعلن نجم كرة القدم التركي ولاعب برشلونة السابق أردا طوران، اعتزاله كرة القدم، بعد انتهاء عقده مع ناديه غلاطة سراي.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره، الاثنين، على حسابه في موقع يوتيوب.

وخصّ طوران، 35 عاما، مدربه فاتح تريم بالشكر، الذي ساهم في تطوير مواهبه الكروية، وناديه الأم غلاطة سراي الذي قال إنه كان له أثر كبير في مسيرته الاحترافية.

وبدأ النجم التركي أردا طوران مسيرته في غلاطة سراي عام 2005، واستمر باللعب له حتى حقق معه بطولة الدوري التركي2011.

قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني، ليلعب في صفوف أتلتيكو مدريد بين عامي 2011 و2015، الذي حقق معه بطولة الدوري الإسباني وبطولتي الدوري والسوبر الأوروبي في 2012، فيما حل معه وصيفاً لدوري الأبطال في 2014.

وتوج طوران مسيرته الاحترافية في برشلونة الإسباني، الذي يعد من أعرق الأندية الأوروبية، ولعب فيه حتى عام 2018، وفاز معه ببطولة الدوري عام 2016، وكأس الملك مرتين والسوبر الإسباني مرة واحدة.

وعاد طوران إلى تركيا مجدداً ليلتحق بصفوف نادي باشاك شهير، وارتدى قميص ناديه الجديد حتى عام 2020، ثم عاد مجدداً إلى ناديه الأم غلاطة سراي الذي أنهى فيه مسيرته الكروية.

وطوال مسيرته الاحترافية، لعب طوران 390 مباراة رسمية سجل خلالها 62 هدفاً.

فيما ارتدى قميص المنتخب الوطني التركي في 172 مباراة دولية وسجل 30 هدفاً، قبل أن يعلن اعتزال اللعب الدولي عام 2017.