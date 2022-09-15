النجم فيدرير يعتزل تنس المحترفين الأسبوع المقبل

أعلن نجم كرة التنس السويسري روجر فيدرير، عزمه الاعتزال عقب بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن، بعد فوزه بعشرين لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

وجاء إعلان فيدرير عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مشيراً إلى أن بطولة كأس ليفر، المقامة في العاصمة البريطانية لندن بين 23 و25 سبتمبر/ أيلول الحالي، ستكون آخر بطولة يشارك فيها.

ويمتلك فيدرير، البالغ 41 عاماً، في مسيرته 20 بطولة من البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

ولم يشارك اللاعب السويسري، الذي خضع لثلاث عمليات في ركبته، في أي بطولة منذ بطولة ويمبلدون عام 2021.

وقال: "كانت رسالة جسدي لي واضحة في الفترة الأخيرة، لقد لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاماً، ويجب أن أعترف أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي التنافسية".

وتوج فيدرير بـ 8 بطولات ويمبلدون، فيما فاز بلقبه الأخير في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018 عن عمر يناهز 36 عاماً.

يشار إلى أن كأس ليفر هي بطولة للفرق تديرها شركة تابعة لفيدرير، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويأتي إعلان فيدرير بعد أيام فقط من نهاية بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي من المتوقع أن تكون آخر بطولة للبطلة الأمريكية سيرينا ويليامز، الحائزة على 23 بطولة كبرى.