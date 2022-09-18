بشيكطاش يواصل إهدار النقاط بتعادله مع إسطنبول سبور

تعادل فريق بشيكطاش، مع جاره إسطنبول سبور بهدفين لمثلهما، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، ليواصل إهدار النقاط بعد خسارته في الجولة الماضية أمام إسطنبول باشاك شهير.

افتتح بشيكطاش النتيجة بهدف أول في الدقيقة 8، حمل توقيع جورجيس أناكدو الذي سدد كرة أرضية من ركلة حرة ثابتة فشل حارس مرمى إسطنبول سبور في التعامل معها وأكملت طريقها نحو الشباك.

ورغم الأفضلية النسبية لصالح بشيكطاش فإن إسطنبول سبور استطاع تعديل الكفة عند الدقيقة 26 من كرة سددها كول تيكين ارتطمت بالعارضة ثم بجسد الحارس إيرسين ديستان أوغلو قبل أن تدخل المرمى.

وعاد بشيكطاش لاستعادة التقدم من هجمة منظمة سريعة أنهاها جيدسون فيرنانديز بتمريرة عرضية إلى زميله الهولندي فوتر فيغورست الذي تابعها بباطن قدمه داخل المرمى في الدقيقة 39.

لكن الفريق المضيف لم يستسلم، وظل يبحث عن التعديل إلى أن تمكن المدافع علي يسار من تسجيل هدف ثان مع حلول الدقيقة 86، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة واضعاً الكرة في الجهة البعيدة عن ديستان أوغلو.

ويأتي تعثر بشيكطاش بعد هزيمة أولى له هذا الموسم تلقاها في الجولة الفائتة أمام إسطنبول باشاك شهير، ليُصبح في رصيده 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، في حين بات في رصيد إسطنبول سبور 5 نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر.

وكان غلاطة سراي قد فاز، الجمعة، على ضيفه قونية سبور بهدفين لهدف، ليحل في المركز الثاني متساوياً بعدد النقاط مع أضنة ديمير سبور المتصدر، مؤقتاً، ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف، فيما حل قونية سبور بالمركز الرابع.

ولحساب نفس الجولة يستضيف، إسطنبول باشاك شهير، مساء اليوم الأحد، نادي فاتح قرا جمرك، بينما يلتقي فريقا فنربهتشه وألانيا سبور في إسطنبول، فيما يحل غازي عنتاب ضيفاً على طرابزون سبور، وسيفاس سبور ضيفاً على أنقرة غوجو.