طرابزون سبور يُحقق انتصارا مثيرا على غازي عنتاب

حقق طرابزون سبور انتصاراً مثيراً على ضيفه غازي عنتاب بثلاثة أهداف لاثنين، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مُبكر أحرزه الروماني ألكساندرو ماكسيم بعد دقيقتين من بداية المباراة، الأمر الذي أربك حسابات فريق طرابزون وأدى إلى تلقي شباكهم هدفا ثانيا عبر الصربي لازار ماركوفيتش في الدقيقة 9.

وبعد مرور الربع ساعة الأولى أعاد محمود تريزيغيه فريقه إلى أجواء اللقاء من كرة أرسلها اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس استقبلها المصري وأودعها الشباك.

تحرك طرابزون سبور عقب هدف تريزيغيه أكثر نحو الهجوم وتمكن من الحصول على ركلة جزاء نفذها باكاسيتاس بنجاح محرزا هدف التعادل في الدقيقة 42.

وفرض طرابزون سبور أفضلية شبه مطلقة على مجريات اللعب وخلق عديد الفرص أمام مرمى خصمه إلى أن نجح الإسباني مارك بارترا في تسجيل هدف الفوز برأسية استقرت في شباك غوناي جيوفيتش عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

وبات في رصيد طرابزون سبور 13 نقطة يحتل بها المركز السادس، بينما توقف رصيد غازي عنتاب عند 11 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.

وفي نفس التوقيت جرت مواجهة أخرى جمعت إسطنبول باشاك شهير مع فاتح قرا جمرك وانتهت بالتعادل السلبي، ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الثالث، في حين أصبح في رصيد الثاني 6 نقاط بالمركز الثالث عشر.