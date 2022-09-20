مبابي يجبر اتحاد الكرة الفرنسي على مراجعة اتفاقية حقوق صور الفريق الوطني

توصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي في نزاعهما حول "حقوق الصور، بعدما أعلن نجم باريس سان جيرمان مقاطعة جلسة تصوير مع زملائه في المنتخب.

وقال الاتحاد في بيان مساء الاثنين إنه "سينقح الاتفاقية الخاصة بحقوق الصور الخاصة بلاعبي المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن."

كان مبابي هدد بمقاطعة جلسة التصوير بسبب عدم تعديل الاتحاد الاتفاقية الجماعية التي تحكم حقوق المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم في قطر.

جاء تغير موقف الاتحاد بعد مناقشات شارك فيها كبار اللاعبين ورئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت، ومدرب الفريق، ديدييه ديشان.

وقال الاتحاد إنه "يتطلع إلى العمل على الخطوط العريضة لاتفاق جديد سيمكنه من حماية مصالحه مع الأخذ في الاعتبار المخاوف والمعتقدات المشروعة التي أعرب عنها اللاعبون بالإجماع".

وبعد أن قاطع مبابي فعالية تسويقية في مارس/ آذار الماضي، عاد الخلاف المستمر إلى الظهور هذا الأسبوع بينما يستعد الفريق لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

الخلاف المستمر منذ أشهر، إضافة إلى فضيحة ابتزاز متورط فيها بول بوغبا، يهددان بعرقلة استعدادات فرنسا لكأس العالم في قطر.

الاتفاق الراهن والذي يعود لعام 2010 يشترط على اللاعبين المشاركة في عمليات مع رعاة المنتخب.

في المقابل يحصل كل لاعب على 25 ألف يورو عن كل مباراة دولية يلعب فيها.

لكن مبابي ومستشاريه يقولون إن الاتفاق غير عادل، لأن صور عدد من اللاعبين البارزين تستخدم في الأغلب أكثر من غيرها.

كما يطالبون بالحق في مراجعة العلامات التجارية التي ترتبط بصور اللاعبين.

ستخوض فرنسا مباراة أمام النمسا يوم الخميس المقبل، ثم سيسافر الديوك إلى كوبنهاغن بعد ثلاثة أيام لمواجهة الدنمارك.

ويواجه المنتخب الفرنسي شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، حيث يحتل حامل اللقب المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطتين من أربع مباريات، بينما تتصدر الدنمارك المجموعة بتسع نقاط.