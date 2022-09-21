أردوغان يلتقي رئيس "الفيفا" في البيت التركي

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في البيت التركي في ولاية نيويورك الأمريكية.
جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يهدي الرئيس أردوغان الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 مكتوبا عليها اسم "رجب طيب أردوغان".— DAILY SABAH العربية (@DSarabic) September 21, 2022
خلال لقائهم في البيت التركي نيويورك.https://t.co/oKImjfvtlf pic.twitter.com/g8Gow3kNke
وأهدى إنفانتينو الرئيس التركي، خلال اللقاء، الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 مكتوبا عليها اسم "رجب طيب أردوغان".