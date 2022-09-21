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أردوغان يلتقي رئيس "الفيفا" في البيت التركي

وكالة الأناضول للأنباء
نيويورك
نشر في 21.09.2022 15:04
آخر تحديث في 21.09.2022 15:38
الرئيس رجب طيب أردوغان يمين يستلم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من رئيس جياني إنفانتينو ، نيويورك ، الولايات المتحدة ، 21 سبتمبر 2022. DHA الرئيس رجب طيب أردوغان (يمين) يستلم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من رئيس جياني إنفانتينو ، نيويورك ، الولايات المتحدة ، 21 سبتمبر 2022. (DHA)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في البيت التركي في ولاية نيويورك الأمريكية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وأهدى إنفانتينو الرئيس التركي، خلال اللقاء، الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 مكتوبا عليها اسم "رجب طيب أردوغان".

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