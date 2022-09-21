أردوغان يلتقي رئيس "الفيفا" في البيت التركي

نحن، كشركة تركواز، نقوم بمعالجة بياناتكم الشخصية، وفي نفس الوقت نبذل قصارى جهدنا من أجل حماية بياناتكم هذه باتخاذ التدابير الفنية والإدارية المنصوص عليها في القوانين. يمكنكم الوصول إلى نص التوعي المتعلق ببياناتكم الشخصية المعالَجة عبر زيارة صفحة سياسة البيانات