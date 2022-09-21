رونالدو لا يفكر بالاعتزال بعد مونديال قطر

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم في ديسمبر/ كانون أول بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر، ويخطط للعب في بطولة أوروبا 2024.

وأضاف رونالدو، في حدث بعد تكريمه من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لإنجازاته التهديفية: "ما زلت متحمساً.. أنا في فريق وطني مع الكثير من الشباب، وأريد أن أكون في كأس العالم وفي بطولة أوروبا، أريد أن أقوم بهذا الالتزام الآن".

وكان رونالدو،البالغ من العمر 37 عاماً، قد رفض بالفعل في وقت سابق من هذا العام الحديث عن الاعتزال عندما سئل عما إذا كانت بطولة كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له.

ويعاني النجم البرتغالي مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، حيث لم يكن لاعباً أساسياً في المباريات التي لعبها.

ويدخل رونالدو نهائيات كأس العالم وهو يحمل الرقم القياسي المسجل باسم الرجال وهو 117 هدفاً دولياً.

ويستعد رونالدو حالياً مع منتخب بلاده لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، حيث ستواجه البرتغال منتخب جمهورية التشيك، السبت، فيما سيستضيف، في مباراة ثانية، منتخب إسبانيا على أرضه الثلاثاء القادم.

ويحتل منتخب البرتغال، الفائز بالنسخة الافتتاحية لدوري الأمم عام 2019، حالياً المركز الثاني بسبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن إسبانيا متصدرة المجموعة، فيما تحتل التشيك المركز الثالث وسويسرا الرابع.