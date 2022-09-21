مع اقتراب الانطلاقة الكبرى.. قطر تعلق دخول الزوار باستثناء حاملي بطاقة هيّا

أعلنت قطر، اليوم، تعليق دخول جميع الزوار إلى البلاد اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، باستثناء جمهور بطولة كأس العالم لكرة القدم أو حاملي بطاقة هَيّا، على أن تُستأنف تأشيرات الزيارة في 23 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية حول بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالدخول والخروج أثناء كأس العالم 2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل.

وتسمح الإجراءات الجديدة "بدخول قطر فقط لحاملي بطاقة هيّا المخصصة لزوار كأس العالم التي تتيح لهم البقاء حتى 23 يناير/ كانون الثاني 2023".

وتستخدم بطاقة "هَيّا" وسيلة لتحديد هوية جميع حاملي تذاكر البطولة العالمية وتزويدهم بعدد من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تجربتهم أثناء تواجدهم في قطر.

ويستثنى من تعليق الدخول خلال المدة المذكورة من غير حاملي بطاقة "هيّا"، المواطنون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية وحاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل إضافة للحالات الإنسانية.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يوما، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.