صقاريا التركية تفوز بجائزة "مدينة الرياضة الأوروبية 2023"

حصلت مدينة صقاريا على جائزة "مدينة الرياضة الأوروبية 2023" المقدمة من اتحاد عواصم ومدن الرياضة الأوروبية، بعد الزخم الذي اكتسبته بتنظيم بطولات في مختلف الرياضات.

وأفاد بيان صادر عن بلدية صقاريا الواقعة شمال غربي تركيا، الأربعاء، أن البلدية تواصل جني ثمار عملها الجاد في كل مجالات الرياضة.

وأضاف: " تحقق بلدية صقاريا نجاحاً جديداً، يوماً بعد يوم، بعد أن اكتسبت زخماً في رياضات ركوب الدراجات الهوائية وكرة اليد وكرة القدم ورياضات الهواة والسيارات والمشاريع الاجتماعية الرياضية، وذلك بناء على تعليمات رئيس البلدية أكرم يوجه الذي وضع شعار "لا مدينة بدون رياضة".

وأكد البيان أن صقاريا باتت إحدى أهم المدن الأوروبية في الرياضة، بعد موافقة اتحاد عواصم ومدن الرياضة الأوروبية على طلب صقاريا بحصولها على لقب مدينة الرياضة الأوروبية 2023، حيث أجرت هيئة من الاتحاد جولة تفقدية في كافة أنحاء المدينة".

وأردف: "بعد تقييمات الهيئة، أصبحت بلدية صقاريا هي المدينة الوحيدة الحاصلة على جائزة مدينة الرياضة الأوروبية 2023 في تركيا".

ولفت البيان إلى أن رئيس البلدية أكرم يوجه سيستلم الجائزة في مراسم رسمية بالبرلمان الأوروبي.