900 رياضي من 10 دول يتنافسون في بطولة الزوارق الشراعية بإسطنبول

تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة البوسفور الـ 21 للزوارق الشراعية في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة 900 رياضي من 10 دول .

وانطلقت الجولة الثانية لمنافسات الزوارق الشراعية، السبت، من أمام قصر دولمة بهتشه متجهة عبر مضيق البوسفور إلى خط النهاية أمام قصر تشراغان.

وتصدر الترتيب العام للسباق زورق "كوكاكولا داس ـ إي 35"، حتى نهاية منافسات اليوم الثاني أمس السبت.

وتتنافس الزوارق فيما بينها معتمدة على قوة الرياح دون اللجوء إلى محركات دفع.

وتختتم منافسات البطولة، التي حملت شعار "إسطنبول تفتح أشرعتها"، اليوم، في الجولة الأخيرة التي تنطلق من ساحل "جادة بستان" في القسم الآسيوي من إسطنبول.