رغم خسارتها بالجولة الأخيرة.. تركيا تتأهل إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب جزر فارو على ضيفه المنتخب التركي بهدفٍ لاثنين، في ختام منافسات المجموعة الأولى من المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

تقدمت جزر فارو أولاً بهدف عبر المدافع فيلجورمر ديفيدسون في الدقيقة 51، ليضاعف مهاجم جزر الفارو جوان إدموندسون، النتيجة في الدقيقة 59.

فيما تمكن المنتخب التركي من تقليص النتيجة بهدف متأخر، حمل توقيع سردار غورلير قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وضمن نفس المجموعة، تغلب منتخب لوكسمبورغ على ضيفه الليتواني بهدفٍ دون رد، أحرزه جيرسون رودريغيز في الدقيقة 89.

وكان المنتخب التركي قد ضمن صدارة المجموعة في الجولة السابقة، عقب فوزه على لوكسمبورغ بهدفين دون مقابل، ليصبح في رصيده 13 نقطة وضعته رسمياً في المستوى الثاني للمسابقة في النسخة القادمة.

فيما تحتل لوكسمبورغ المركز الثاني بـ 12 نقطة، ثم تأتي جزر فارو ثالثاً بـ 8 نقاط، في حين تقبع ليتوانيا بالمركز الأخير بنقطة واحدة فقط.