تركيا تحرز 16 ميدالية في بطولة أوروبا لذوي الإعاقة

أحرز ت تركيا، الثلاثاء، 16 ميدالية في فعاليات اليوم الرابع من بطولة أوروبا لرفع الأثقال لذوي الإعاقة المقامة في جورجيا.

وقال الاتحاد التركي الرياضي للمعاقين جسديا في بيان، إن الرباع محمد قآن آق تورك أحرز ذهبيتين وفضية، والرباعة بسرا دومان فازت بـ 4 ميداليات ذهبية بوزن 55 كغ في مختلف الفئات.

فيما فاز الرباع عبدالله قايا بينار بفضيتين وبرونزية، بوزن 49 ك، و حصلت الرباعتين عائشة شيريب وريحان بولاط فضية وبرونزيتين بوزن 41 كغ.

وبذلك يكون الرياضيون الأتراك قد حققوا مع نهاية اليوم الرابع 32 ميدالية، 13 ذهبية و14 فضية و5 برونزيات.

وتستمر فعاليات البطولة التي تستضيفها العاصمة الجورجية تبليسي حتى 29 سبتمبر/ أيلول الحالي.