وفد أمني تركي يزور الدوحة لمتابعة بحث التعاون حول تأمين مونديال 2022

وصل وفد أمني تركي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الدوحة لمتابعة التنسيق والتعاون مع قطر في تأمين كأس العالم 2022 الذي ستنطلق صافرته الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

قالت السفارة التركية في الدوحة عبر حسابها على تويتر: "وصل الوفد الأول من مسؤولين رفيعي المستوى من مديرية الأمن العام التركية، في إطار التعاون الأمني بين قطر وتركيا في أمن كأس العالم 2022".

واستقبل سفير تركيا في الدوحة، مصطفى كوكصو، الوفد الذي ترأسه رئيس إدارة الأمن في مديرية الأمن العام التركية، المنسق العام للقوة التركية المكلفة بالعمل في قطر، جنيت أونال، بحسب السفارة.

وتابعت السفارة: "سنستمر في دعم قطر الصديقة والشقيقة، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وسيشارك عدد كبير من أفراد فرقة مكافحة الشغب التركية من الخبراء في مجال السلامة الرياضية بمعدّاتهم".

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن "تركيا سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين بطولة نهائيات كأس العالم في قطر".

وكانت وزارتا الداخلية التركية والقطرية قد وقّعتا اتفاقيةً لتنظيم الفعاليات الكبرى، تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

وتستضيف قطر بين 22 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بطولة كأس العالم لكرة القدم حيث يتنافس 32 منتخبا، لتكون بذلك أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث العالمي الأبرز في مجال الرياضة.