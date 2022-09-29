قطر 2022.. لقاح كوفيد ليس شرطاً لحضور فعاليات المونديال

أعلنت السلطات القطرية أن لقاح كوفيد ليس شرطا إلزامياً لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم "وزارة الصحة قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، الحاصلون على اللقاح أو غير المحصّنين وبغض النظر عن بلد المغادرة".

في الوقت نفسه، يتوجب على كافة الزائرين فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى قطر لحضور البطولة المقررة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الاول/ديسمبر المقبلين، بحسب السلطات القطرية، ولكنهم لن يخضعوا لأي إجراءات على الأرض القطرية.

كما يتوجب إحضار شهادة اختبار بي سي آر بنتيجة سلبية صالحة لمدة 48 ساعة او اختبار المستضد السريع (رابيد تست) بنتيجة سلبية صالحة لمدة 24 ساعة، من موعد الرحلة المجدولة إلى دولة قطر، علماً أن الاختبارات السريعة الذاتية غير سارية بالنسبة للمسافرين، بحسب موقع وزارة الصحة.

وبحسب اللجنة فإنه "في حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس ستخضع لتدابير العزل الصحي وفق إجراءات الوزارة"، من خلال العزل خمسة أيام ثم ارتداء الكمامة خمسة أيام.

وأكدت اللجنة على أن "ارتداء الكمامة إلزامي في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام".

وفي وقت أضاف البيان انه بإمكان زوار قطر الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أي من المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، وأن الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية ستتوفر "بالمجان لحاملي بطاقة هيّا".

كما يتعين على المسافرين القادمين إلى دولة قطر تحميل وتفعيل تطبيق "احتراز" على هواتفهم المحمولة عند الوصول إلى منافذ الدولة.

وتستضيف قطر كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط على مشارف الشتاء، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة صيفاً.

ويتوقّع قدوم أكثر من مليون زائر إلى الدولة البالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة.

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