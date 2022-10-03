التعادل يخيم على ديربي إسطنبول بين بيشكطاش وضيفه فنربهتشه

أهدر فريق بشيكطاش فرصة الالتحاق بفرق الصدارة، بعدما تعادل سلباً مع ضيفه فنربهتشه، الأحد، في "ديربي" جمع الفريقين على أرض ملعب "فودافون أرينا" ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة سرعة وتحركات كثيرة من الطرفين لكن دون خلق فرص حقيقية على المرميين وسط أفضلية طفيفة للضيوف في نسبة الاستحواذ على اللعب.

وسدد بشيكطاش 9 كرات على مرمى ألطاي بايندير واحدة منها جاءت بين الخشبات الثلاث، في حين حاول لاعبي فنربهتشه بـ 9 كرات 3 منها كادت تُصيب الشباك.

وبهذا التعادل رفع بشيكطاش رصيده إلى 15 نقطة وضعته بالمركز السادس متقدما بفارق نقطة عن فنربهتشه الذي يحتل المركز السابع.

ولحساب نفس الجولة، تغلب قونية سبور على ضيفه عمرانية سبور بهدفٍ وحيد، فيما سقط سيواس سبور في معقله أمام هاطاي سبور بهدفٍ لاثنين، وحسم التعادل بهدفٍ لمثله لقاء ألانيا سبور وغيرسون سبور.

وبهذه النتائج، تصدر فريق إسطنبول باشاك شهير جدول الترتيب بـ 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن كل من أضنة ديمير سبور، الثاني، و قونية سبور، الثالث، وغلاطة سراي، الرابع.

ومن المقرر أن يستضيف فاتح قرا جمرك نادي إسطنبول سبور، في ختام منافسات هذه الجولة، مساء اليوم الاثنين.