إسطنبول سبور يقلب تأخره لانتصار على مضيفه فاتح قرا جمرك

تمكن فريق إسطنبول سبور من الفوز خارج أرضه على مضيفه فاتح قرا جمرك بهدفين لهدف، في ختام الجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم مساء أمس الاثنين.

وأنهى الفريق المستضيف فاتح قرا جمرك الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه السنغالي مباي ديان في الدقيقة 37، بعد تمريرة من لاعب الوسط الروسي ماغوميد أوزدوييف.

وفي الشوط الثاني تمكن إسطنبول سبور من قلب الكفة لصالحه، بعدما عدل النتيجة أولاً عن طريق إدوارد روكا في الدقيقة 69، ثم سجل هدف الفوز عبر الكوسوفي جيتمير توبالي عند الدقيقة 74.

وبهذا الفوز رفع إسطنبول سبور رصيده إلى 8 نقاط صعد فيها إلى المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فاتح قرا جمرك عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويتصدر فريق إسطنبول باشاك شهير جدول الترتيب بـ 17 نقطة حالياً، بفارق الأهداف عن كل من أضنة ديمير سبور، الثاني، و قونية سبور، الثالث، وغلاطة سراي، الرابع.