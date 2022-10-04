دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 ستقام في قلب الصحراء السعودية

أعلنت السعودية أنها ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في مدينة "نيوم" المستقبلية العملاقة التي تبنيها على سواحل البحر الأحمر وسيكون فيها مجمعا للألعاب الشتوية.

وأوضح المجلس الأولمبي الآسيوي، الثلاثاء، بعد اجتماع جمعيته العمومية في "بنوم بنه" الكمبودية، إن صحاري وجبال السعودية ستصبح قريبا ملعبا للرياضات الشتوية.

وأشار البيان إلى الموافقة بالإجماع على طلب السعودية استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، وستكون "نيوم" أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا.

والمدينة التي أعلن عنها للمرة الأولى في 2017 مستوحاة من أجواء أفلام الخيال العلمي مع سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة.

وستنظم الألعاب الآسيوية الشتوية في منطقة تسمى "تروجينا" في "نيوم" التي تتميز بدرجات حرارة مختلفة على مدار العام.

وحسب الموقع الإلكتروني لمشروع "نيوم"، تنخفض درجات الحرارة شتاء إلى ما دون الصفر مئوية، بينما تكون مُعتدلةً وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة.