بشيكطاش يعود إلى سكة الانتصارات من أرض غيرسون سبور

حقق فريق بشيكطاش أول انتصار له منذ ثلاثة أسابيع، بعد تغلبه على مضيفه غيرسون سبور بهدف دون رد، السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ويدين بشيكطاش بالفوز إلى المدافع طيب طيب سانوك الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، بعد أن أضاع الهولندي فوتر فيغورست فرصة افتتاح باب التسجيل بإهداره ركلة جزاء عند الدقيقة 20.

وهو الفوز الأول لبيشكطاش منذ الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد خسارة وتعادلين من جيرانه، إسطنبول باشاك شهير وإسطنبول سبور وفنر بهتشه، على التتالي، في الجولات الثلاث الماضية.

وبات في رصيد بشيكطاش 18 نقطة يحتل بها المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد غيرسون سبور عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي نتائج أخرى ضمن نفس الجولة، فرض أنطاليا سبور التعادل بهدف لمثله على ضيفه قونية سبور، وتغلب أنقرة غوجو على مضيفه إسطنبول سبور بهدفين لواحد.

ويلقتي اليوم، عمراني سبور مع قيصري سبور، فيما يستضيف هاطاي سبور ألانيا سبور، بينما يحل فاتح قرا جمرك ضيفاً على فنربهتشه، على أن تختتم منافسات هذه الجولة، الاثنين، بلقاء طرابزون سبور وضيفه قاسم باشا، وإسطنبول باشاك شهير وضيفه سيفاس سبور.