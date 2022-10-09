منتخب تركيا لمبتوري الأطراف يتوج بكأس العالم

توّج المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف، ببطولة كأس العالم بفوز مستحق على نظيره الأنغولي، وذلك بحضور الرئيس أردوغان، ووزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

وأقيمت المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية، وحظيت بمتابعة نحو 15 ألف متفرج.

بدأ الفريق الضيف المباراة بقوة فرض فيها ثقله على الساحة؛ لكن سرعان ما استعاد صاحب الأرض والجمهور توازنه في اللعبة.

وفي الدقيقة الـ 19 من عمر المباراة، بادر المنتخب التركي بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب عمر كُولريوز، قابله هدف التعادل في الدقيقة الـ 24 عبر اللاعب هينو أداوو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

في الشوط الثاني، واصل المنتخب التركي سيطرته على المباراة مستعينا بميزة الأرض والجمهور، وحصل على ركلة جزاء ترجمها رحمي أوزجان إلى هدف ثانٍ في الدقيقة الـ 31.

وفي الدقيقة الـ 43، سجل أوزجان هدفه الثاني والثالث لمنتخبه، ليصعد الفارق إلى هدفين.

وعند الدقيقة الـ 49 اهتزت شباك المنتخب الأنغولي، بهدف تركي رابع سجله اللاعب "سركان دره لي".

وانتهت المباراة بفوز مستحق للفريق التركي بنتيجة 4-1، ليتوج بذلك ببطولة كأس العالم.

وبذلك يكون المنتخب التركي قد ثأر من منافسه الأنغولي، بعد 4 أعوام من خسارته أمامه في نهائي كأس العالم 2018 التي استضافتها المكسيك، وانتهت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وشارك المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف في منافسات كأس العالم للمرة الأولى في 2007، واستطاع الحصول في هذه النسخة على الميدالية البرونزية.

كما نال المرتبة الثالثة في ذات البطولة بنسخها أعوام 2010، و2012، و2014.

وحل في المرتبة الثانية في نسختي 2004 و2008 لبطولة أمم أوروبا، وتوّج بهذه البطولة مرتين على التوالي بنسختي 2017 و2021.