فنربهتشه يُحقق فوزاً مثيراً على جاره فاتح قرا جمرك

في مباراة مثيرة، تمكن فريق فنربهتشه من تحقيق فوز في الوقت بدل الضائع على حساب جاره فاتح قرا جمرك بخمسة أهداف لأربعة، الأحد، على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فنربهتشه عن طريق البرتغالي ميغيل كريسبو، بهدف مُبكر، سجله بعد 9 دقائق من البداية، غير أن فاتح قرا جمرك أدرك التعادل سريعاً عبر الإيطالي فابيو بوريني في الدقيقة 16.

ومع حلول الدقيقة 24 قلب الفريق الضيف النتيجة لصالحه بهدف ثان أحرزه له المهاجم الإيفواري جيان إيفرا كواسي، قبل أن يعود فنربهتشه لأجواء اللقاء بعد 4 دقائق فقط مسجلاً هدف التعادل عن طريق الإكوادوري إينير فالنسيا.

وفي الشوط الثاني، ظهر فالنسيا من جديد ومنح أصحاب الأرض هدفاً ثالثاً عند الدقيقة 61 من علامة الجزاء، لتأخذ المباراة طابع الإثارة بعدها ويتمكن بوريني من تعديل النتيجة من ركلة جزاء أخرى احتسبها الحكم في الدقيقة 65.

الإثارة تواصلت مع هدف رابع، وشخصي ثالث، لفالنسيا منح به فريقه فنربهتشه التقدم مُجدداً في الدقيقة 72 من ركلة جزاء ثالثة في المباراة، الأمر الذي رد عليه فاتح قرا جمرك مباشرة بهدف حمل توقيع المهاجم بوراك كاباجاك عند الدقيقة 83.

فنربهتشه لم يرض بنتيجة التعادل وظل يبحث عن الفوز إلى أن نجح البديل البلجيكي ميتشي باتشواي في تسجيل الهدف الخامس مع الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن المباراة الأصلي.

وأصبح في رصيد فنربهتشه 17 نقطة وضعته في المركز الرابع، بينما تجرع فاتح قرا جمرك مرارة الهزيمة الرابعة وظل رصيده متجمداً عند 6 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر.

وفي مباريات أخرى لحساب نفس الجولة، فاز هاطاي سبور على ضيفه ألانيا سبور بهدف وحيد، فيما تعادل عمراني سبور مع ضيفه قيصر سبور بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن تختخم الجولة التاسعة اليوم بمباريتين، الأولى يشتضيف فيها إسطنبول باشاك شهير نادي سيفاس سبور، فيما يستضيف بالثانية طرابزون سبور فريق قاسم باشا.

والفرصة أمام إسطنبول باشاك شهير لاعتلاء صدارة الدوري التركي الممتاز، فيما لو نجح بالفوز على ضيفه سيفاس سبور، حيث لديه الآن 17 نقطة من 7 مباريات، بينما يتساوى نقاط كلا من أضنة ديمير سبور وبيشكطاش وقونية سبور بـ 18 نقطة في المراكز الثلاث الأولى، من 9 مباريات.