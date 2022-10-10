لاستيعاب جماهير مونديال قطر 2022.. سفينة فندقية ثالثة ترسو في الدوحة

لزيادة قدرة استيعاب المزيد من المشجعين خلال المونديال، استأجر منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر سفينة سياحية ثالثة لاستخدامها فندقا عائما.

ورست السفينة في ميناء الدوحة حيثتشتد الحاجة إلى مزيد من الغرف الفندقية خلال الحدث الرياضي الأبرز في العالم.

أعلنت شركة "إم إس سي كروز"، ومقرها جنيف، عن الاتفاق الذي أبرمته مع قطر قبل ستة أسابيع فقط من موعد انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

ستتوفر السفينة إم إس سي أوبرا، المكونة من 1075 كابينة، بداية من 19 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 19 ديسمبر/ كانون أول.

أدرجت أسعار السفينة اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني ابتداء من 470 فرنك سويسري (470 دولار) للفرد في الليلة الواحدة خلال مرحلة دور المجموعات، مع إقامة لمدة ليلتين على الأقل.

لا تمتلك قطر القدرة الفندقية لتسكين جميع الفرق والعاملين والمتطوعين والمشجعين في المونديال، وتقوم بإنشاء مقصورات ومواقع للتخييم، بالإضافة لاستئجار سفن سياحية، وتشجيع الجماهير على الإقامة في البلدان المجاورة، والسفر من هناك لحضور في المباريات.

وقعت الشركة اتفاقا مع الحكومة القطرية عام 2019 لتزويدها بسفينتين تحتويان على أربعة آلاف كابينة للمساعدة في إيواء 1.2 مليون زائر دولي متوقع.

تنخفض أسعار السفن السياحية خلال البطولة عندما تعود نصف الفرق إلى بلادها.

وفي دور الستة عشر وربع النهائي، بلغ سعر أرخص الغرف في السفينة "إم إس سي أوبرا " 320 فرنك سويسري (320 دولار) ثم 220 فرنكا (220 دولار) في الأسبوع الأخير.

تشمل الأسعار وجبة إفطار، مع خيار دفع 90 يورو (87 دولار) لجميع الوجبات في اليوم الواحد.

ومن المتوقع أن تتوفر المشروبات الكحولية على متن السفينة.