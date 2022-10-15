قيصري سبور يلحق الخسارة الثانية بغلاطة سراي

تمكن فريق قيصري سبور من تحقيق الفوز على ضيفه غلاطة سراي بهدفين لهدف، السبت، ضمن الجولة 10 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

تقدم قيصر سبور أولاً عن طريق المهاجم السويسري ماريو غافرانوفيتش في الدقيقة 22، بعد تمريرة من الفرنسي أوليفييه كيمين، مستغلاً الصورة الباهتة التي ظهر عليها غلاطة سراي في الشوط الأول.

واستطاع أصحاب الأرض تعزيز تقدمهم عند الدقيقة 34 بهدف ثانٍ سجله المدافع أنور بولوت بكرة قوية سددها من على مشارف منطقة جزاء غالاطة سراي لتستقر عن يمين الحارس فرناندو موسليرا.

وفي الشوط الثاني حسّن غلاطة سراي من أدائه وضغط على أمل تدارك الموقف قبل أن يتمكن المهاجم باريش يلماز من إحراز هدف قلص به الفارق مع حلول الدقيقة 86 لكنه لم يُجنب فريقه الخسارة الأولى بعد 7 جولات متتالية، والثانية منذ بداية هذا الموسم.

وعزز قيصري سبور بهذا الانتصار تواجده في المركز الثامن بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد غلاطة سراي عند 17 نقطة وظل مؤقتاً في المركز السادس من 9 مباريات، فيما يتصدر الترتيب حالياً فريق أضنة ديمير سبور بـ 21 نقطة من 10 مباريات.

وفي نتائج أخرى، سقط قونية سبور في معقله أمام غازي عنتاب بهدف دون رد، وتغلب أضنة دمير سبور على مضيفه قاسم باشا بأربعة أهداف لواحد، وتنفس فاتح قرا جمرك الصعداء بفوز عريض حققه على ضيفه هطاي سبور بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يستضيف نادي إسطنبول باشاك شهير جاره إسطنبول سبور غداً الأحد، وكذلك يستضيف بيشكطاش فريق طرابزون سبور، على أن تختتم الجولة الاثنين بمباريتين، تجمع الأولى أنقرة غوجو وضيفه فنربهتشه، فيما يلتقي في الثانية سيفاس سبور وجيرسون سبور.