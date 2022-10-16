تركيا تحصد 9 ميداليات في بطولة أوروبا لرفع الأثقال للشباب وتحت 23 عاما

حصدت الرباعات التركيات، 9 ميداليات في اليوم الأول من بطولة أوروبا لرفع الأثقال للشباب وتحت 23 عاما التي تستضيفها ألبانيا.

وفي حسب بيان لاتحاد رفع الأثقال التركي، حصد المنتخب الوطني 6 ذهبيات و3 فضيات في أول أيام البطولة.

وفي فئة الشابات لوزن 45 كيلو غرام حصدت الربّاعة التركية جانصو بيكطاش 3 ذهبيات في مسابقة الخطف برفعها 70 كيلو غرام والنتر 87 كيلو غرام والمجموع 157 كيلو غرام.

وبمجموع 157 كيلو في مسابقتي النتر والخطف، سجلت بيكطاش رقما قياسيا أوروبيا.

وفي فئة تحت 23 عاما لوزن 45 عاما حصدت الربّاعة التركية ماليسا غونش 3 ذهبيات في مسابقة الخطف برفعها 67 كيلو غرام والنتر 82 كيلو غرام والمجموع 149 كيلو غرام.

وفي نفس الفئة لوزن 49 كيلو غرام حققت الرباعة التركية دويغو أليجي 3 فضيات في مسابقة الخطف برفعها وزن 75 والنتر 95 كيلو غرام والمجموع 179 كيلو غرام.