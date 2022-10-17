التركي ميته كازوز يحرز برونزية بطولة العالم للرماية بالقوس

فاز البطل الأولمبي التركي ميته كازوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للرماية بالقوس التي تستضيفها المكسيك، بعد تغلبه على منافسه الكوري الجنوبي كيم جي ديوك.

وبحسب بيان اتحاد الرماية التركي، فإن كازوز خسر في دور نصف النهائي أمام منافسه الإسباني ميغيل ألفارينو جارسيا.

وفي مسابقة تحديد المركز الثالث فاز كازوز على منافسه الكوري الجنوبي كيم جي ديوك بنتيجة 6-4 ليحقق الميدالية البرونزية.

فيما فاز بالمركز الأول الكوري الجنوبي كيم وو جين وحل في المركز الثاني الإسباني جارسيا.

يذكر أن البطل الأولمبي التركي ميته كازوز، 23 عاماً، فاز في يوليو/ تموز 2021، بالميدالية الذهبية في فردي الرجال بالرماية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.