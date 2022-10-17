الفيفا: مبيعات تذاكر مونديال قطر بلغت نحو 2.9 مليون تذكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، أن نحو 2.9 مليون تذكرة بيعت لكأس العالم المقام في قطر، ما يعادل حوالي نحو 7 بالمائة من المقاعد.

تصدر الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإنجلترا قائمة مشتري التذاكر الدوليين.

ووفق ما أعلن مدير البطولة في الفيفا كولين سميث، ستتاح تذاكر إضافية قبل بدء البطولة يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثان.

كما يمكن أن تصبح التذاكر متاحة لاحقا بسبب أن المعنيين كالرعاة وأعضاء اتحادات الفيفا يعيدونها من حصصهم.

ويتوقع حضور نحو 1.2 مليون زائر أجنبي في قطر خلال البطولة التي تستمر 29 يوما، وتضاف وسائل إقامة أخرى لتجنب نقص الغرف في الإمارة الصغيرة.

وقال مسؤولون قطريون إن مليوني ليلة بغرف منفصلة بيعت للمشجعين في فنادق وشقق وسفن سياحية وبعض مواقع التخييم، وأضيفت أيضا 30 ألف غرفة للسعة الراهنة.

وبحسب المدير العام للجنة القطرية المنظمة، ياسر الجمال، ترفع تلك الغرف الجديدة إجمالي العدد إلى مليون ليلة بغرفة.

وتبدأ الأسعار من 470 دولار لليلة خلال أسبوعي افتتاح البطولة، وقت تواجد كل الفرق وعددها 32 فريقا.

وبالرغم من تقدم 420 ألف شخص في أنحاء العالم بطلب التطوع في البطولة والعمل في قطر، اختير فقط 20 ألف منهم، وسيأتي إجمالا 11 بالمائة أيضا، نحو 2200 شخص، من الخارج، بينما يعمل 89 بالمائة من قطر.