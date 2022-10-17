مبابي ينفي ما ورد في تقارير عن نيته ترك باريس سان جيرمان

نفى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، التقارير التي تحدثت عن رغبته في ترك النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وذكرت تقارير، نشرت في فرنسا وإسبانيا، أن "مبابي محبط في باريس ويبحث عن مخرج، بسبب عدم تلبية النادي الفرنسي شروطه التي وضعها حين تجديد العقد معه قبل أشهر".

وأوضح مبابي، الفائز بكأس العالم النسخة الماضية مع منتخب فرنسا، أنه "ذهل من الشائعات التي ظهرت الأسبوع الماضي، قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا".

وقال مبابي في تصريح للصحفيين، في ملعب بارك دي برينس بعد فوز باريس سان جيرمان على مرسيليا بهدف نظيف أمس الأحد: "أنا سعيد للغاية هنا، ولم أطلب المغادرة في يناير".



وأضاف مبابي "قد يعتقد بعض الناس أنني متورط في هذا، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق.. صدمت مثل أي شخص آخر".

يشار أن كيليان مبابي، 23 عاماً، كان قريباً من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال مجانية في يونيو/ حزيران الماضي، لكنه وافق على البقاء في باريس سان جيرمان عامين آخرين، مع وجود خيار لموسم إضافي، في عقد وصف بأنه "الأغلى بالتاريخ"، وقد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقناعه بالبقاء مع النادي الباريسي.

وكشفت صحيفة نيورك تايمز في سبتمبر/ أيلول الماضي تفاصيل تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، مشيرة أنه "سيتقاضى 250 مليون دولار على المواسم"، إضافة إلى "حصوله على مبلغ 125 مليون دولار كمكافأة تجديد"، وهي القيمة الأعلى التي يتم دفعها للاعب انتهى عقده في تاريخ كرة القدم"، بحسب الصحيفة.

وانضم مبابي إلى النادي الباريسي قادماً من موناكو عام 2017، ولطالما قال إن اللعب في ريال مدريد كان حلم طفولته.