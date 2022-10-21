بمشاركة قوات تركية.. أمير قطر يطلق "تمرين وطن" لتأمين مونديال 2022

أطلق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إشارة بدء "تمرين وطن" الذي يجرى بين 23 و27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة جميع الجهات العسكرية والمدنية والتنظيمية في قطر وقوات من دول أخرى تشارك في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على رأسها تركيا.

جاء ذلك ضمن افتتاح الأمير، الخميس، معسكر قوة "لخويا" في العاصمة الدوحة ضمن استعدادات تأمين البطولة، بحسب بيان للديوان الأميري.

وشاهد أمير قطر عرضاً مرئياً لأبرز السيناريوهات التي سيتم التعامل معها في التمرين.

ويعد "تمرين وطن" الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية والدول المشاركة وتطور أحداثه ووقائعه.

ومن الدول المشاركة في التمرين: تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وباكستان والسعودية والكويت والأردن وفلسطين.

والأربعاء، وصلت قوات من الجيش التركي إلى قطر للمشاركة في تأمين فعالية كأس العالم 2022.

وتحتضن قطر البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، في حدث هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.