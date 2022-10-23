"أولاش" تحرز أول فضية لتركيا ببطولة العالم للزوارق الشراعية للمعاقين

أحرزت التركية ميراي أولاش، ميدالية فضية في بطولة العالم لسباق الزوارق الشراعية للمعاقين، والمقامة في اليابان.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي لرياضات المعاقين جسدياً، الأحد، أن "أولاش" التي حققت في وقت سابق المركز الثالث ضمن مجموعة النساء في البطولة نفسها، صعدت إلى المركز الثاني، محرزة ميدالية فضية.

ونقل البيان عن "أولاش" قولها إنها باتت أول من تحرز ميدالية فضية في سباق الزوارق الشراعية للمعاقين، في تاريخ تركيا.

وأعربت عن ثقتها بإحراز الرياضيين الأتراك، المزيد من الاستحقاقات في البطولات القادمة.

واختتمت بطولة العالم لسباق الزوارق الشراعية للمعاقين فعالياتها اليوم في مدينة هيروشيما، وشارك فيها 120 رياضياً من 13 دولة.