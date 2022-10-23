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"أولاش" تحرز أول فضية لتركيا ببطولة العالم للزوارق الشراعية للمعاقين

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.10.2022 19:11
آخر تحديث في 23.10.2022 19:19
التركية ميراي أولاش تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم لسباق الزوارق الشراعية للمعاقين المقامة في اليابان الأناضول التركية ميراي أولاش تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم لسباق الزوارق الشراعية للمعاقين المقامة في اليابان (الأناضول)

أحرزت التركية ميراي أولاش، ميدالية فضية في بطولة العالم لسباق الزوارق الشراعية للمعاقين، والمقامة في اليابان.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي لرياضات المعاقين جسدياً، الأحد، أن "أولاش" التي حققت في وقت سابق المركز الثالث ضمن مجموعة النساء في البطولة نفسها، صعدت إلى المركز الثاني، محرزة ميدالية فضية.

ونقل البيان عن "أولاش" قولها إنها باتت أول من تحرز ميدالية فضية في سباق الزوارق الشراعية للمعاقين، في تاريخ تركيا.

وأعربت عن ثقتها بإحراز الرياضيين الأتراك، المزيد من الاستحقاقات في البطولات القادمة.

واختتمت بطولة العالم لسباق الزوارق الشراعية للمعاقين فعالياتها اليوم في مدينة هيروشيما، وشارك فيها 120 رياضياً من 13 دولة.

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