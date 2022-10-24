ألانيا سبور يعادل مستضيفه غلاطة سراي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع

واصل غلاطة سراي سلسلة نتائجه السلبية، بتعادله مع ضيفه ألانيا سبور بهدفين لمثلهما، الأحد، ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ غلاطة سراي المباراة بشكل مثالي وتقدم بهدف أحرزه البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة 11 بصناعة من الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي أضاف هدفاً ثانياً مع حلول الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 31، حين خسر غلاطة سراي خدمات مدافعه الفرنسي ساشا بوي بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، لتنتقل الأفضلية إلى فريق ألانيا سبور الذي قلص الفارق بهدف للسلوفيني يوري بالكوفيتش عند الدقيقة 68.

وبقي غلاطة سراي صامداً حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع قبل أن تتلقى شباكه هدفاً ثانياً منح به المصري أحمد حسن كوكا ألانيا سبور التعادل مستثمراً كرة قدمها له الجزائري زين الدين فرحات.

ويأتي تعثر غلاطة سراي عقب هزيمة وتعادل في الجولتين السابقتين، ليصبح في رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الثامن، في حين يمتلك ألانيا سبور 13 نقطة في المركز العاشر.

والأحد، ولحساب نفس الجولة، خسر قاسم باشا من ضيفه قيصري سبور بهدف لصفر، فيما تعادل أضنة دمير سبور على أرضه أمام قونية سبور بهدفٍ لمثله، وبهذا التعثر خسر أضنة دمير سبور فرصة استعادة الصدارة من فنربهتشه، المتصدر بفارق نقطة برصيد 23، والذي فاز، السبت، على جاره إسطنبول باشاك شهير(الرابع) بهدف وحيد.

وفي ختام منافسات هذه الجولة، يستضيف اليوم هاطاي سبور نادي بيشكطاش، فيما يلتقي جيريون سبور مع أنقرة غوجو.