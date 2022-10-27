تعادل مثير في مباراة فنربهتشه وضيفه رين الفرنسي بالدوري الأوروبي

تعادل فنربهتشه التركي مع ضيفه نادي رين الفرنسي بثلاثة أهداف لمثلها، الخميس، في مباراة ضمن الجولة الخامسة، ما قبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 5 بهدف أول أحرزه أمين غويري، الذي لعب دور الصانع وأهدى كرة لزميله مارتن تريير أحرز منها الأخير الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وواصل رين سيطرته على أرض الملعب ما أسفر عن هدف ثالث سجله غويري أيضاً مع حلول الدقيقة 30.

قبل أن يستفيق صاحب الأرض، فنربهتشه، ويقلص الفارق عن طريق الإكوادوري إينير فالنسيا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، وبعد جملة تغييرات أجراها المدرب خورخي خيسوس، تحسن أداء فنربهتشه كثيراً، لينجح البديل يها زاجك في إضافة هدف ثان عند الدقيقة 82، ثم يعادل البديل الآخر إيمري مور الكفة بهدف ثالث أحرزه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وبهذه النتيجة بقي فنربهتشه في صدارة الترتيب بـ 11 نقطة بفارق الأهداف عن رين الذي يحتل المركز الثاني، بينما يأتي آيك لارنكا القبرصي ثالثاً بـ 4 نقاط، ودينامو كييف الأوكراني رابعا بنقطة فقط.

يشار إلى أن الفريقان كانا قد ضمنا التأهل إلى الدور القادم منذ الجولة الرابعة، عقب فوز الفريق التركي على آيك لارنكا بهدفين لواحد، والفرنسي على دينامو كييف بهدف وحيد.