الرئيس أردوغان يعبر عن فخره بمنتخب بلاده لمبتوري الأطراف

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فخره بمنتخب بلاده لكرة القدم لمبتوري الأطراف، حيث قال: "أصبح مصدر فخر لبلدنا بفضل الانتصارات التي حققها على الساحة الدولية".

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الاتحاد الرياضي لذوي الإعاقة معاذ أرغزن وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف واللاعبين، الأربعاء، على هامش افتتاح "معرض "تسديدة وهدف: معرض تاريخ الكرة التركية" في قاعة المعارض بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وهنأ أردوغان جميع أعضاء الفريق نظرا للفرحة التي أدخلوها على الشعب التركي بأسره بفضل نجاحاتهم.

وأضاف: " كان أشقاؤنا ذوي الإعاقة قد سجلوا أسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخنا خلال دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو".

وأردف: "العام الماضي فاز منتخبنا الوطني لمبتوري الأطراف ببطولة أوروبا للمرة الثانية، وتوجّتم هذا الزخم بالفوز ببطولة العالم 2022".

وأكد أنهم سيواصلون تقديم الدعم للمنتخب ولجنته الفنية في كافة المجالات.