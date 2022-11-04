الفيفا يحث الفرق المشاركة بكأس العالم على التركيز على اللعبة وعدم تسييسها

أرسل رئيس الفيفا جياني انفانتينو والأمينة العامة فاطمة سمورة خطابا يحث الفرق المشاركة في المونديال على "السماح لكرة القدم بأن تكون محط الاهتمام"، مطالبين "عدم السماح بجر كرة القدم إلى كل معركة أيديولوجية وسياسية موجودة."

وأضافا: "فضلا، دعونا نركز الآن على كرة القدم!"

التزمت 8 فرق أوروبية بارتداء قادتها شارات ذراع على شكل قلب- بالانتهاك للوائح الفيفا- دعما لحملة مناهضة التمييز.

ودعم عدد من المدربين والاتحادات دعوات إنشاء صندوق تعويضات لأسر العمال المهاجرين. ويرتدي فريق الدنمارك قميصا أسود علامة على "الحداد" على العمال الأجانب الذين لقوا حتفهم أثناء العمل في قطر.

هناك دعوات أيضا باستبعاد إيران قبل مواجهة إنجلترا في ثاني مباريات البطولة يوم 21 نوفمبر/ تشرين ثان في مجموعة تضم أيضا الولايات المتحدة.

تطالب مجموعات مشجعين إيرانية منع الاتحاد الإيراني من التمييز ضد النساء، وطلب مسؤولو كرة القدم الأوكرانيون من الفيفا شطب إيران من البطولة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم روسيا بالأسلحة.

وأضاف الخطاب المرسل الخميس "نعلم أن كرة القدم لا تعيش في فراغ، وأن هناك الكثير من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في كل أنحاء العالم."

وتابع الاثنان في خطابهما "في الفيفا، نحاول احترام كل الآراء والمعتقدات دون تقديم دروس أخلاقية لبقية العالم. وأحد أكبر أوجه القوة في العالم هي تنوعه، وإذا كانت الشمولية تعني شيئا، فهي تعني احترام ذلك التنوع."

وقال انفانتينو وسمورة "لا يوجد شعب أو ثقافة أو أمة أفضل من أخرى. هذا المبدأ هو حجر الأساس للاحترام المتبادل وعدم التمييز. وهو أيضا أحد القيم الرئيسية لكرة القدم."

وكررا وعودا من قطر تضمنت ما وعد به أميرها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول بأن كل زوار قطر موضع ترحيب"بغض النظر عن الأصل أو الخلفية أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الجنسية."

يتوقع توافد نحو 1.2 مليون زائر أجنبي على قطر خلال البطولة التي تقام من 20 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 18 ديسمبر/ كانون أول.