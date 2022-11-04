النجم بيكيه يعلن إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة

أعلن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، بشكل مفاجئ الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عاماً، مؤكداً أنه سيخوض آخر مباراة بوم السبت المقبل.

وقال اللاعب المتوج سابقا بكأس العالم وبطولة أوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت ضد ألميريا في الدوري ستكون الأخيرة لي في كامب نو".

وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، والآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

وتابع "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقا بعد برشلونا، عاجلا أم آجلا سأعود".

وأعاد نادي برشلونة نشر الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل مظهرا تعاطفه مع قرار قائد الفريق بيكيه.

وصل بيكيه الى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.

ولعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الأخير.

وسيعتزل النجم كرة القدم قبل أن يتوقف الدوري الإسباني لعدة أسابيع بسبب كأس العالم 2022 في قطر الذي ينطلق هذا الشهر.

وبالتزامن مع احترافه كرة القدم، يزاول بيكيه أنشطة تجارية واقتصادية، حيث أسس شركة "كوزموس" لتنظيم الأحداث الرياضية التي كانت وراء الحُلة الجديدة لكأس ديفيس للتنس.