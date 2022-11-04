فنربهتشه يفوز على دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة

حسم فنربهتشه صدارة المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي عقب فوزه خارج قواعده على دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين، الخميس، في الجولة السادسة والأخيرة.

دخل فنربهتشه المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف أول في الدقيقة 23 حمل توقيع أردا غولر الذي قدم كرة الهدف الثاني لزميله وويليان أراو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر الشوط الأول.

وظل فنربهتشه متمسكا بزمام الأمور في الشوط الثاني وحافظ على تقدمه حتى إعلان النهاية بانتصار هو الرابع للفريق التركي في دور المجموعات.

وفي نفس التوقيت جرت مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، جمعت بين رين الفرنسي وآيك لارناكا القبرصي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

بهذا تربع فنربهتشه على قمة الترتيب برصيد 15 نقطة، يليه رين بـ 12 نقطة ثانيا، وآيك لارناكا ثالثا بـ 5 نقاط، ودينامو كييف رابعا بنقطة وحيدة.

وكان فنر بهتشه قد ضمن تأهله إلى الدور القادم من مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على آيك لارناكا بهدفين لواحد مع نهاية الجولة الرابعة.