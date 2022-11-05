قطر تصف الهجوم على استضافتها للمونديال بـ "النفاق"

وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، الهجمات ضد بلاده حول استضافتها كأس العالم لكرة القدم بـ"النفاق"، مشيراً أن من يقوم بها هم عدد قليل من الأشخاص في 10 دول.

وقال عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية، إن "المبررات المقدمة لمقاطعة البطولة لا تستند إلى الموضوعية.. هناك كثير من النفاق في هذه الهجمات التي تستهدف قطر، وتتجاهل كل الإنجازات التي حققتها".

وأوضح أن "تلك المزاعم يرددها عدد قليل من الأشخاص في 10 دول على أقصى تقدير (لم يحددها)، وهؤلاء لا يمثلون بقية سكان الكوكب".

وأضاف الوزير القطري: "الحقيقة أن العالم يتطلع إلى هذا الاحتفال، حيث تم بيع أكثر من 97 في المئة من التذاكر، ومن بين الدول العشر التي اشترت أكبر عدد من التذاكر، نجد دولاً أوروبية مثل فرنسا".

وذكر أن "هناك بعض الأشخاص لا يقبلون أن تقوم دولة صغيرة في الشرق الأوسط باستضافة مثل هذا الحدث العالمي"، معتبراً أن "كأس العالم في قطر مثل أي حدث رياضي آخر في العالم".

وأردف: "تتمتع قطر بعلاقة ودية مع هذه الدول، في أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونحن نعمل معهم في مجال الأمن"، مشيراً أن هناك "قوات الأمن من فرنسا وإنجلترا ودول أوروبية أخرى ستعمل جنباً إلى جنب مع شرطتنا".

وتابع: "لن يتصرفوا بمفردهم بل سننسق كل شيء، لأننا مسؤولون عن أمن الجميع، سواء جاؤوا من إنجلترا أو فرنسا أو إفريقيا، نحن من أكثر البلدان أماناً في العالم، وستكون كأس العالم هذه واحدة من أكثر الكؤوس أماناً في التاريخ".

وأشار أن قطر "قطعت شوطاً طويلاً في إصلاح تشريعاتها"، لافتاً إلى أن "هذه الإصلاحات تستغرق وقتاً وينطبق هذا على أي بلد، وليس الأمر فريداً من نوعه فقط في قطر".

وحول احتمال حدوث "صدام ثقافات" بين المشجعين من جميع أنحاء العالم وقطر، قال وزير الخارجية: "شعبنا مضياف والعالم بأسره مرحَّبٌ به في بلدنا".

وشدد على أن "كل تطلبه قطر هو أن يحترم المشجعون قوانيننا، تماماً كما يُتوقّع منا أن نحترم قوانينك عندما نزورك في بلدك".

وأكمل: "ستضمن قواتنا الأمنية كأس عالم آمن، ولن يكون هناك تدخل أمني ما لم تعرّض تصرفات معينة الناس للخطر وهذا هو الوضع الوحيد الذي سيتدخلون فيه".

وكان رئيس الفيفا جياني انفانتينو والأمينة العامة فاطمة سمورة قد أرسلا، الجمعة، خطاباً يحث الفرق المشاركة في المونديال على "السماح لكرة القدم بأن تكون محط الاهتمام"، مطالبين "عدم السماح بجر كرة القدم إلى كل معركة أيديولوجية وسياسية موجودة".