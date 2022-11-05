ماراثون إسطنبول بنسخته الـ44 ينطلق الأحد

أعلنت بلدية مدينة إسطنبول عن تنظيم "ماراثون إسطنبول" في نسخته الـ44، غداً الأحد، وهو الوحيد في العالم الذي يربط بين القارتين الآسيوية والأوروبية.

وسيبدأ الماراثون من الضفة الآسيوية للمدينة، وينتهي في شقها الأوروبي، ويبلغ طول مساره 42 كلم و195 متراً.

ويضم الماراثون 3 فئات هي 42 كلم، وسباق نصف ماراثون بطول 15 كلم، وسباق الجري الشعبي بطول 8 كلم.

ويشارك في الماراثون حوالي 60 ألف متسابق من عدة دول، بينهم 56 من فئة النخبة العالمية.

والمارثون نظم لأول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصاً للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.